Türkiye genelinde mayıs ayının alışılan sıcakları yerine soğuk bir hava dalgası hakim olmaya başladı. Baharın ortasında birden gelen soğuklar, birçok şehirde yağmur ve kar yağışına sebep oldu. Soğuk hava dalgasından en çok etkilenen yerlerden biri de İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ oldu.

Ödemiş'te kış tekrar yaşanıyor

Vatandaşlar yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte denize girmeye hazırlanırken, Ödemiş'in yüksek kesimleri kış aylarını adeta tekrar yaşıyor.

Hava sıcaklıklarının birden mevsim normallerinin altına düşmesiyle beraber Bozdağ ve çevresindeki mahalleler kısa sürede karla kaplandı. Dağın eteklerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, Ödemiş halkı güne bembeyaz bir örtüyle gözünü açtı.

Yollar da buzlanma meydana geldi

Hava sıcaklığının birden düşmesiyle gelen kar yağışıyla beraber buzlanmalar yaşandı. Sürücülerin yollarda mahsur kalmaması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için ekipler harekete geçti.

Buzlu yollar temizleniyor, tuzlama yapılıyor

Yağışın başladığı ilk anlardan itibaren belediyeye bağlı ekipler iş makineleriyle alana sevk edildi. Kar küreme araçları yolları temizlemek için büyük bir mesai harcarken, diğer yandan da gizli buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.