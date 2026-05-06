Dünya genelinde ortaya çıkan salgın hastalık haberleri, gözleri yeniden kemirgen kaynaklı virüslere çevirdi. Ateş, kas ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi belirtilerle kendini gösteren Hantavirüs enfeksiyonu, vatandaşların sağlık konusunda derin bir endişe yaşamasına yol açtı. Enfeksiyonun özellikle böbrek ve solunum yollarında yarattığı ağır hasarlar, hastalığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Hal böyle olunca pek çok kişi "Hantavirüs ölümcül mü" ve "Hantavirüs Türkiye'de görülüyor mu" sorularına hızlıca yanıt aramaya başladı. Uzmanların yaptığı son açıklamalar, virüsün bulaşma şekli ve tehlike boyutu hakkında çok net bilgiler sundu.

HANTAVİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ, BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs, fare ve sıçan gibi kemirgenlerden bulaşıyor. insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir enfeksiyon türü olarak tanımlanıyor. Virüs vücuda girdiğinde genellikle ateş, şiddetli kas ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Hastalığın ölümcül olup olmadığı ise kişiden kişiye ve enfeksiyonun alt türüne göre değişiklik gösteriyor. Ağır seyreden bazı vakalarda virüs böbrek yetmezliğine ve ciddi solunum problemlerine yol açarak yaşamı tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle risk grubundaki kişilerin kemirgen temasından kesinlikle uzak durması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE HANTAVİRÜS VAR MI, GÖRÜLÜYOR MU?

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de bu virüsün Türkiye sınırları içinde olup olmadığı. Resmi kayıtlara bakıldığında, Türkiye'de laboratuvar ortamında doğrulanan ilk Hantavirüs salgını 2009 yılı Şubat ayında Zonguldak ve Bartın çevrelerinde tespit edildi. Ülkemizde geçmiş yıllarda kısıtlı sayıda vaka rapor edilse de, bu durumların tamamı doğrudan kemirgen temasıyla bağlantılı olarak kayıtlara geçti. Yani Türkiye'de Hantavirüs vakalarına nadir de olsa rastlandı.

HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hastalığın yayılma hızı ve küresel bir pandemi riski yaratıp yaratmayacağı konusunda akıllara takılan en kritik soru ise bulaşma şekli oldu. Hantavirüs temel olarak zoonotik, yani hayvandan insana geçen bir virüs grubunda yer alır. Enfeksiyon insanlara genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya tükürüklerinin kuruyup havaya karışması ve bu kirli havanın solunması yoluyla geçer. Konuyla ilgili açıklama yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, Çin'de ölüme yol açan Hantavirüs tipinin "eski dünya tipi" olduğunu ve insandan insana bulaşma özelliğinin bulunmadığını belirtti. Virüsün bu yapısı sayesinde uluslararası çapta büyük bir salgına dönüşmesinin beklenmediği de ifade edildi.