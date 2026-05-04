İzmir ile meşhur olan meyveler çok çeşitli. Çeşme'nin kavunu, Kemalpaşa'nın kirazı, Gümüldür'ün mandalinası, Bornova'nın misket üzümü... Her ilçenin kendine ait bir lezzet hikayesi var. Hangi meyve hangi bölgede yetişiyor, ne zaman olgunlaşıyor?

İzmir'in meşhur meyveleri arasında ne var?

İzmir'in meşhur meyveleri listesinin başında Ege İnciri yer alıyor. Sarılop adıyla bilinen tür Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Tire, Beydağ, Selçuk ve Kiraz ilçelerinde yetişiyor. Beyaza yakın sarı rengi, ince kabuğu ve yüksek şeker oranıyla biliniyor. Hem taze hem kurutulmuş olarak tüketiliyor; kuru incir İzmir'in en önemli ihraç kalemlerinden biri.

İkinci sırada Ege Sultani Üzümü var. Çekirdeksiz, sarı-yeşil renkli bu üzüm türü Kemalpaşa, Menemen, Menderes, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde yetiştiriliyor. Tane yapısı ince kabuklu, tatlı ve etli. Sofralık olarak da kurutmalık olarak da değer görüyor. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının büyük kısmı bu türden.

Kemalpaşa Kirazı neden bu kadar özel?

Kemalpaşa, kirazın dünyada en erken olgunlaştığı bölge olarak biliniyor. Hasat nisan ayında ovada başlıyor, yüksek kesimlerde temmuz ortasına kadar uzuyor. 0900 Ziraat, Napolyon, Regina, Early Lory ve Early Burlat çeşitleri ilçenin başlıca kiraz türleri.

Kemalpaşa Kirazı da coğrafi işaretle koruma altında. Her yıl mayıs-haziran döneminde Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Festival, ilçeye binlerce ziyaretçi çekiyor; kiraz ihracatı da Avrupa pazarına çoktan açılmış durumda.

Diğer ilçelerin lezzetleri neler?

Çeşme'nin kavunu, sarı zemin üzerinde yeşil çizgileri olan basık yapısıyla farklı bir profile sahip. "Kış kavunu" olarak da biliniyor; saklanma süresi uzun, aroması yoğun. Menemen'in Emiralem bölgesi çilek üretimiyle ön planda; bölgeye has aroması ve büyüklüğü ile ayrışıyor.

Gümüldür Mandalinası, Satsuma türünden geliyor; ince kabuklu, çekirdeksiz, sulu ve erkenci bir tür. Seferihisar ve Narlıdere de bu mandalinanın üretim merkezleri arasında. Bornova Misketi ise küçük taneli, aromalı bir üzüm; özellikle şarap üretiminde tercih ediliyor. Beydağ ilçesi kestaneyle, Ödemiş çevresi ise Bozdağ Kestane Şekeri ile öne çıkıyor. Yani İzmir'in meşhur meyveleri konusunda seçenek bir hayli geniş.