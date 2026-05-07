İzmir’in Beydağ ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi. Şahıs yıllardır aranırken, 2005 yılında işlenen bir cinayet olayının faili olduğu tespit edildi.

Dosya yeniden gündemde!

Gelen bilgilere göre olay, Beydağ’ın Çomaklar Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. İddialar çerçevesinde Ercan Özkoç ile Şükrü Dikil arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında Özkoç’un yanında bulunan bıçakla Dikil’e saldırdığı, ağır yaralanan Dikil’in ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetten yargılanan Özkoç, “kasten öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükümlünün uzun süredir firari durumda olduğu ifade edildi.

Firari Aktepe Mahallesi’nde yakanladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştiren Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ercan Özkoç’un Aktepe Mahallesi bölgesinde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Birden fazla suç kaydı!

Şahsın; Orman Kanunu’na muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret ve hırsızlık suçlarından da kaydının olduğu ifade edildi.

