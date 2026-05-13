Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomik daralma her geçen gün vatandaşın belini bükmeye devam ederken, yükselen yaşam maliyetleri borç yükünü daha da ağırlaştırıyor. Son dönemde borçlarını ödeyemeyen birçok vatandaş evini, arsasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.İzmir'in farklı ilçelerinde dört ayrı taşınmaz icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Buca'da icradan satılık daire

İzmir'in yerleşim olarak en kalabalık ilçesi Buca'da, 42673 ada, 8 parsel'de yer alan binanın üçüncü katında bulunan daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. Yapılan incelemelerde daha önce otel olarak kullanılan taşınmazın yüz ölçümü 198,82 olarak açıklanan dairenin değeri 2 milyon 700 bin 300,00 TL olarak açıklandı. Söz konusu taşınmaz için belirlenen açık artıma usulüyle satış tarihleri, 17 Ağustos 2026 saat:13.33, 14 Eylül 2026 saat:13.33 olarak belirlendi.

Karşıyaka'da 2+1 daire icradan satışta



Karşıyaka Nergiz mahallesinde beş katlı binada bulunan 2+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. 26055 ada, 16 parsel'de bulunan taşınmaz 244,12 metrekare yüzölçüme sahip olup, değeri 3 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Taşınmaz için yapılacak açık artırma usulü satış tarihleri, 24 Haziran 2026 saat:10.35, 17 Temmuz 2026 saat:10.35 olarak açıklandı.

Karabağlar'da arsa icradan satılık



Borcununu ödeyemen vatandaş bir bir icralık olurken, Karabağlar'da da durum değişmedi. 42346 Ada, 15 Parsel'de bulunan 83,00 metre kare yüz ölçümü bulunan arsa icra yoluyla satışa çıkarıldı. Değeri 3 milyon 935 bin 600 TL olarak belirlenen arsanın söz konusu satışı için açık artırma tarihleri, 7 Ağustos 2026 saat:15.00, 31 Ağustos 2026 saat:15.00 olarak açıklandı.



Ödemiş'te bahçeli kerpiç ev mahkemeden satılık



Ödemiş İlçesi, 1395 parselde bulunan bahçeli kerpiç ev icra yoluyla mahkemeden satışa çıkarıldı. Mahalle merkezine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan kerpiç evin yüz ölçümü 455,50 metre kare olarak açıklandı. Bahçesinde incir, mandalina ve yabani ağaç gibi bitkiler bulunan kerpiç evin değeri 1 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu kerpiç ev için yapılacak açık ihale usulü satış tarihleri, 15 Haziran 2026 saat:13.54, 17 Temmuz 2026 saat:13.54 olarak açıklandı.

