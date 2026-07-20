İzmir Ödemiş'te meydana gelen yangın, mahallede paniği de beraberinde getirdi. Atatürk Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarını da etkisi altına aldı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi intikal etti.

Yangın kontrol altına alındı!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki yapıları da etkisi altına almaması amacıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrasında alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sebebiyle iş yerinde ve binada bulunan 6 dairede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Kundaklama iddiasıyla bir kişiye gözaltı!

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalarına start veren polis ekipleri, iş yerini kundakladığı öne sürülen O.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.