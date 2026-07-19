İzmir'in en önemli su kaynaklarından ve doğal miraslarından biri olan Gölcük Gölü’nün geleceği, bilimsel verilerle yeniden şekilleniyor. İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) teknik desteğiyle hayata geçirilen "Gölcük Gölü Ekosistem Değerlendirme Raporu Hazırlanması Projesi" için ilk bilgilendirme toplantısı Ödemiş'te yapıldı. Havzanın koruma-kullanma dengesini korumayı hedefleyen proje, gölün binlerce yıllık sırlarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Toplantının en çarpıcı bölümü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu’nun sunduğu tarihsel veriler oldu. Gölcük Gölü'nün yaklaşık 7 bin 400 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Külköylüoğlu, dünya bilim tarihinde yer edinmiş çalışmaları bu proje kapsamında bir araya getirdiklerini aktardı.

"Sadece yerel sulak bir alan değil... "

Gölün geçmişte "Forevya" adıyla anıldığını ifade eden Külköylüoğlu, havzanın Lidya Kralı Toreos ile bağları bulunduğunu açıkladı. Üstelik Akdeniz tarihini değiştiren Santorini’deki devasa volkanik patlamanın külleri ve etkileri de bu havzanın katmanlarında tespit edildi. Bilimsel veriler net. Gölcük, sadece yerel bir sulak alan değil, küresel ölçekte bir laboratuvar özelliği taşıyor.

Ortak miras

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Gölcük Yaylası’nın bölge halkı için taşıdığı manevi ve ekonomik değere dikkat çekti. Yaylanın geleceğine ortak akılla yön vermek istediklerini belirten Turan, yerel yönetimin bu projeye verdiği önemi şu sözlerle özetledi:

"Gölcük yalnızca bir göl değildir; Bozdağlar'ın bağrında adeta saklı bir cennettir. Turizmde eski günlerini arasa da burası Ödemiş ve çevresinde yaşayan herkes için bir nefes alma alanı, hepimizin hafızasıdır. Bu ortak mirası korumak zorundayız."

İZKA’dan "Mavi Büyüme" hamlesi

Projenin finansal ve stratejik destekçisi olan İZKA, çalışmayı kent vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor. İZKA Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz, kurum olarak son beş yıldır kalkınma stratejilerinin merkezine "mavi büyüme" kavramını koyduklarını belirtti.

Denizlerin ve iç suların korunmasının ekonomik sürdürülebilirlikle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, İzmir'in sadece kıyı şeridinden ibaret olmadığını vurguladı. Gölcük Gölü, İzmir'in iç su potansiyeli açısından stratejik bir doğal kaynak olarak konumlandırılıyor. Hazırlanacak ekosistem raporu, gölün hem korunması hem de eko-turizm gibi modellerle geleceğe taşınması için bir yol haritası sunacak.

