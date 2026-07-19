İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması hız kesmeden genişliyor. Bağış paralarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonlarda, şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. MASAK raporlarına yansıyan yüksek miktarlı bahis kayıpları ve şüpheli tapu devirleri, dönen çarkın boyutunu ortaya koyuyor. Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından gözler, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu yeni şüphelilerin emniyette vereceği ifadelere çevrildi.

OĞUZHAN UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI, İFADE VERDİ Mİ?

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların devamında Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün de gözaltına alındı. Emniyete götürülen Oğuzhan Uğur'un ifade işlemleri başladı. Ağlara takılan şüpheliler arasında dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA NELER OLUYOR, SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını araştırıyor. MASAK raporları ile teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan devasa para hareketleri saptandı. Şüphelilerin hesaplarındaki paralarla şans oyunlarında yüksek miktarda bahis oynayıp kaybettikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kısa süre içinde aralarında zincirleme tapu devir işlemleri yaptığı tespit edildi. Genişleyen soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI MI, TOPLAM TUTUKLU SAYISI KAÇ OLDU?

Operasyonların 12 Temmuz'da gerçekleşen ilk dalgasında, aralarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Daha sonra 9 zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden, Haluk Levent dahil 14'ü tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının dört ilde eş zamanlı düzenlediği diğer bir operasyonda 17 şüpheli daha yakalandı. Bu gruptan 4 kişi tutuklandı ve soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 18'e ulaştı. Soruşturma kapsamında aranan Alper Çelik ise noterde işlem yaparken yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çelik de tutuklandı.