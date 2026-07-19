İzmir Ödemiş'te meydana gelen bıçaklı kavganın perde arkası aydınlanmaya başladı. Gelen bilgiler çerçevesinde, İsmail Bulur ile Oğuzhan Gencer arasında olaydan bir süre önce telefonda tartışma meydana geldi.

İddialar çerçevesinde, telefon görüşmesi sonrasında Oğuzhan Gencer, Bulur'un evine gitti. Evde gerçekleşen sözlü tartışma daha sonra kapı önüne taşındı. Kısa sürede gerginlik büyürken, taraflar arasında kavga meydana geldi.

İki taraf da bıçaklandı!

Yaşanan arbede esnasında İsmail Bulur'un da bacağından bıçakla yaralandığı ifade edildi. Oğuzhan Gencer'in ise göğsüne aldığı 5 bıçak darbesi sonucu ağır yaralandığı ifade edildi.

İhbarın ardından olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Gencer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavisi tamamlandı sonrasında tutuklandı!

Kavgada yaralanan İsmail Bulur, hastanedeki tedavisinin noktalanmasıyla birlikte gözaltı işlemleri çerçevesinde adliyeye götürüldü.

Savcılık işlemlerinin tamamlanması sonrasında mahkemeye çıkarılan Bulur, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor!

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, güvenlik güçleri kavganın tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını devam ettiriyor.