Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) kentin yönetimine vatandaşı dahil etmek için başlattığı "İzmir Yurttaş Meclisleri", Küçük Menderes havzasındaki turlarını bitirdi.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da kurulan masalarda ilçe sakinleri, bölgelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan yetkililere aktardı. Bu son buluşmalarla birlikte, çalışmaların yapıldığı ilçe sayısı 9’a yükseldi.

Sahadan toplanan veriler haritaya yansıdı

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıların ilk bölümünde, Yurttaş Meclisi’nin çalışma yöntemi ve sahada yürütülen veri toplama çalışmaları anlatıldı.

Demokrasi ve insan hakları odaklı bilgilendirmelerin sonrasında çalışma masalarına geçildi. Katılımcılar, saha verileri ve bilgilendirme kartlarıyla ilçelerindeki öncelikli sorunları harita üzerinde gösterdi.

"World Cafe" yöntemiyle yürütülen grup görüşmelerinde ise tarımdan altyapıya, sosyal hizmetlerden çevresel ihtiyaçlara kadar birçok başlık mahalle sakinlerinin değerlendirmeleriyle masaya yatırıldı.

Öncelikler belirlendi

Toplantıların son bölümünde ise ortaya konulan tüm öneriler kategorilere ayrılarak teknik süzgeçten geçirildi.

Kürsünün vatandaşa bırakıldığı açık mikrofon oturumunda ilçe sakinleri taleplerini doğrudan söyleme imkanı buldu. Hazırlanan politika önerileri, katılımcıların oy birliği ve tercihlerine göre öncelik sırasına göre sıralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZPA, bu çalışmayla alınan kararlarda masa başı idare yerine kent sakinlerinin doğrudan dahil olduğu bir yönetim modelini oturtmayı planlıyor.

Başvurular internetten yapılıyor

Yurttaş Meclisleri’nin bir sonraki durağı Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova olacak. Kasım ayına kadar İzmir’in 30 ilçesinin tamamına ulaşması planlanan buluşmalara katılmak ve fikir belirtmek isteyen vatandaşlar, izmiryurttasmeclisiizmirbel adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.