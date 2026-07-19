Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kamp programı kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Al Dhafra ile kozlarını paylaştı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi maça Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Rhaldney, Alex Matos, Mohamed Cherni, Alexis Antunes, Guilherme ve Andre Henrique ilk 11'iyle giriş yaptı.

Goller ilk yarıda!

Karşılaşmaya etkili bir oyunla start veren Göztepe, 15. dakikada rakip takım oyuncusunun kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçen taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar baskısını devam ettirirken 35. dakikada Guilherme'nin kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Mücadelede Al Dhafra'nın bulduğu gole rağmen üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Kamp moralli bir şekilde sürüyor!

Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi HNK Gorica'yı 2-0 ile geçen Göztepe, Al Dhafra galibiyetiyle hazırlık sürecinde ikinci zaferine uzanmış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi oynadığı maçlarda sergilemiş olduğu performansla teknik heyete olumlu rapor sundu.

Zorya Luhansk ve Rudes sıradaki rakipler!

İzmir ekibi, Slovenya kampındaki hazırlık programını iki karşılaşmayla daha sürdürecek. Göztepe, 23 Temmuz'da Zorya Luhansk, 26 Temmuz'da ise Rudes ile kozlarını paylaşarak yeni sezon öncesindeki son provasını gerçekleştirecek.