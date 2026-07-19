TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla yılın ikinci yarısı için geçerli olacak maaş artışları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur emeklilerinin aylıkları yüzde 13,52 oranında arttı. Mecliste kabul edilen yeni yasa teklifiyle taban maaş tutarı da 23 bin 552 liraya yükseldi. Tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başlarken oluşan maaş farkları için kurumdan gelecek resmi duyuru bekleniyor. Emekliler zamlı tutarları e-Devlet kapısı üzerinden kolayca kontrol edebiliyor.

2026 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların gözü SGK'dan gelecek ödeme takviminde. Zam farklarının hesaplara geçmesi için öncelikle meclisten geçen yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Kanun resmileştiği andan itibaren kurum resmi bir ödeme takvimi ilan edecek. Ardından hak sahiplerinin maaş farkları belirlenen tarihlerde hiçbir ek başvuruya gerek kalmadan banka hesaplarına yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Mecliste onaylanan yasa ile birlikte taban aylık uygulamasında rakamlar değişti. Daha önce 20 bin lira olarak uygulanan eski en düşük emekli aylığı, yeni düzenlemeyle 23 bin 552 liraya çıktı. Böylece taban maaş alanların gelirinde 3 bin 552 liralık bir fark oluştu. Bu fark tutarının yasal sürecin bitmesinin hemen ardından hak sahiplerine ödenmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ZAM FARKI ALACAK MI?

Yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce temmuz ayı maaşını eski tutar üzerinden alan vatandaşlar herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. En düşük emekli aylığından yararlananlar, yasa onaylandıktan sonra aradaki 3 bin 552 liralık farkı hesaplarında görecek. Vatandaşların bu farkı alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna veya bankalara giderek işlem yapması gerekmiyor. Bütün süreç sistem üzerinden otomatik yürütülüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri normal şartlarda maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre alıyor. Ancak temmuz maaş artışlarının ardından memur emeklilerinin fark ödeme tarihleri ile en düşük emekli aylığından kaynaklanan ek ödemelerin zamanı henüz netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın, kanunun yasalaşmasıyla birlikte eş zamanlı bir duyuru yapması ve fark ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.