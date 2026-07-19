Olay, sabaha karşı saat 03.00 sularında Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.B. (31), arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) gece saatlerinde kendi ikametine çağırdı. Evde bir süre vakit geçiren iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya evrildi

Kısa sürede büyüyen gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine İ.B., evde bulunan bıçakla Oğuzhan Gencer'e saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde kalan Gencer yere yığıldı.

Apartmandan gelen kavga ve bağrışma seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'e ilk müdahaleyi saldırının yapıldığı adreste gerçekleştirdi.

Ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne acil olarak kaldırılan Oğuzhan Gencer, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencer’in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Cezaevinden yeni çıktığı ortaya çıktı

Olayın sonrasında suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İ.B., emniyete götürüldü.

Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik ve arşiv sorgulamasında, şüphelinin yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildiği öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu ve olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor.