Son Mühür - Yeni haftaya İzmir su kesintisi ile başladı. Temmuz sıcağında çileye dönüşen kesintilerin sebepleri de bir hayli can sıkıcı. İZSU'dan alınan bilgilere göre 20 Temmuz 2026 tarihli su kesintileri tam 9 saate kadar uzanacak. Erkenden oluşacak kesintiler için şimdiden önlemler alınmalı, kovalarınızı doldurmayı unutmayın.

20 Temmuz Salı günü kesinti listesi!

İZSU arıza kaynaklı kesintileri açıkladı. İşte İzmir'de bugün susuz kalacak o ilçeler ve mahalleler:

Bayraklı

Etkilenen Yer: R. Şevket İnce Mahallesi (Özellikle 2148 Sokak ve çevresi)

Kesinti Süresi: 08:58 ile 13:58 arası (Yaklaşık 5 saat)

Neden: Bölgede devam eden bir müteahhit çalışması.

Menderes

Etkilenen Yer: Ahmetbeyli Mahallesi (Özellikle 4004 Sokak ve çevresi)

Kesinti Süresi: 08:57 ile 10:57 arası (Yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boruda meydana gelen ani bir arıza.

Ödemiş

Etkilenen Yerler: Süleyman Demirel ve Zafer Mahalleleri

Kesinti Süresi: 08:00 ile 17:00 arası (Yaklaşık 9 saat)

Neden: Kuvvetli Mahallesi'ndeki 1500 metreküplük dev su deposunu besleyen ana hatta oluşan boru arızası.