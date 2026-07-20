Son Mühür - Yeni haftaya İzmir su kesintisi ile başladı. Temmuz sıcağında çileye dönüşen kesintilerin sebepleri de bir hayli can sıkıcı. İZSU'dan alınan bilgilere göre 20 Temmuz 2026 tarihli su kesintileri tam 9 saate kadar uzanacak. Erkenden oluşacak kesintiler için şimdiden önlemler alınmalı, kovalarınızı doldurmayı unutmayın.
20 Temmuz Salı günü kesinti listesi!
İZSU arıza kaynaklı kesintileri açıkladı. İşte İzmir'de bugün susuz kalacak o ilçeler ve mahalleler:
Bayraklı
Etkilenen Yer: R. Şevket İnce Mahallesi (Özellikle 2148 Sokak ve çevresi)
Kesinti Süresi: 08:58 ile 13:58 arası (Yaklaşık 5 saat)
Neden: Bölgede devam eden bir müteahhit çalışması.
Menderes
Etkilenen Yer: Ahmetbeyli Mahallesi (Özellikle 4004 Sokak ve çevresi)
Kesinti Süresi: 08:57 ile 10:57 arası (Yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana boruda meydana gelen ani bir arıza.
Ödemiş
Etkilenen Yerler: Süleyman Demirel ve Zafer Mahalleleri
Kesinti Süresi: 08:00 ile 17:00 arası (Yaklaşık 9 saat)
Neden: Kuvvetli Mahallesi'ndeki 1500 metreküplük dev su deposunu besleyen ana hatta oluşan boru arızası.