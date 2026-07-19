Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni serisine dair sızıntılar hız kazandı. Eylül ayındaki tanıtım etkinliğinde sahneye çıkacak iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin hem dış görünümünde hem de iç donanımında yaşanacak değişimler netleşmeye başladı. Ana kameradan pil kapasitesine kadar birçok yenilik barındıran cihaz, boyut ve ağırlık olarak eski nesillerdeki bazı standartlara geri dönüyor.

İPHONE 18 PRO MAX AĞIRLIK VE KALINLIK ÖLÇÜLERİ NASIL OLACAK?

Sızan yeni verilere göre cihazın gövde kalınlığı 9,0 milimetreye çıkıyor. Bu değer, 8,75 milimetre kalınlığa sahip bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max'e kıyasla sadece 0,25 milimetrelik küçük bir artışı ifade ediyor. Cihazın ağırlığı ise 240 gram olacak. iPhone 17 Pro Max'in 233 gramlık ağırlığına göre 7 gram daha ağırlaşan yeni model, aslında Apple kullanıcıları için yabancı bir his sunmuyor. Şirket geçmişte paslanmaz çelik kasa kullandığı iPhone 13 Pro Max ve 14 Pro Max modellerinde de tam 240 gram ağırlığa ulaşmıştı.

İPHONE 18 PRO MAX PİL KAPASİTESİ NE KADAR?

Yeni modelin batarya tarafında satışa sunulacağı bölgeye göre farklı kapasiteler yer alıyor. Kuzey Amerika pazarında satılacak eSIM destekli versiyonun bataryası 5.088 mAh'den 5.567 mAh seviyesine çıkarak 479 mAh artıyor. Türkiye, Çin ve küresel pazarda satılacak fiziksel SIM yuvalı modellerde ise pil kapasitesi 4.823 mAh'den 5.391 mAh'e yükseliyor. Bu durum fiziksel SIM kartlı cihazlarda 568 mAh'lik net bir kapasite artışı sağlıyor.

İPHONE 18 PRO MAX KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızdırılan kayıtlar cihazın ana kamera sensöründe köklü bir değişime işaret ediyor. Ancak diğer kamera bileşenlerinde büyük bir yenilik beklenmiyor. İddialara göre Apple; telefoto kamerada Sony IMX973, ultra geniş açılı kamerada Sony IMX972, LiDAR sensöründe Sony IMX591 ve ön kamerada Sony IMX914 sensörlerini kullanmaya devam edecek.

İPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?

Gelişen teknoloji ve artan donanım kapasiteleri yeni serinin fiyat etiketini doğrudan etkiliyor. Yayımlanan raporlar, bellek maliyetleri ve yeni kamera bileşenlerindeki fiyat yükselişi sebebiyle Apple'ın satış fiyatını yaklaşık 200 dolar artırabileceğini belirtiyor. Bu iddia gerçeğe dönüşürse iPhone 18 Pro Max, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı model unvanını alacak.