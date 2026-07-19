İzmir Ödemiş'te gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, Berkay S. (23) kontrolündeki 35 BBP 820 plakalı otomobil, Küçükavulcuk Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı!

Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürülen Berkay S., tedaviye alındı.

Jandarma tarafından incelemeye start verildi!

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemlerini gerçekleştirirken, otomobilin tarlaya devrilmesine sebep olan olayın nasıl meydana geldiğinin tespit edilmesi için inceleme gerçekleştirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.