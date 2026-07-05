1. Lig’e gerileyen köklü çınarlardan Altay’da yönetim, kulübün geleceğini kurtarmak için önümüzdeki haftadan itibaren vites arttırıyor.

Camiada gözler, kulübe finansal destek sağlaması beklenen yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılacak kritik görüşmelere çevrilmiş durumda.

Pazartesi günü kritik zirve

Siyah-beyazlı yönetim, kulübün geleceğini şekillendirmek için pazartesi günü masaya oturacak. Gerçekleşecek bu toplantıda, takımın yeni dönemdeki yol haritası netlik kazanacak.

Ayrıca, daha önce yarım kalan olağanüstü genel kurulun da takvimi belirlenerek en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Mehmet Can Karagöz ile sözleşme yenilenmesi bekleniyor

Yeni dönem planlaması doğrultusunda Altay, 15 Temmuz’dan sonra sahaya inmeyi amaçlıyor. Teknik direktörlük koltuğu için ise yönetim istikrardan yana.

Sözleşmesi biten mevcut teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturulması ve sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

İlk hedef futbolcuların alacaklarını kapatmak

Yönetimin önündeki en büyük engel ise ekonomik sıkıntılar. Kaynak arayışını hızlandıran kurmaylar, yeni sezon başlamadan önce mevcut kadrodaki oyuncuların geçmiş dönem alacaklarını kapatmak istiyor.

Bu kapsamda, geride kalan sezondan sarkan ligde kalma primlerinin de futbolcuların hesaplarına yatırılması planlanıyor.