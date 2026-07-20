İzmir Ödemiş'te gerçekleşen bıçaklı olayda hayatını kaybeden Oğuzhan Gencer için cenaze töreni gerçekleştirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin noktalanması sonrasında yakınlarına verilen Gencer'in cenazesi, Ödemiş Büyük Cami'ne götürüldü.

Aile yakınları, dostları ve vatandaşların katılım gösterdiği cenaze töreninde kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı, Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Ahrandı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tartışma cinayetle sonuçlandı!

Olayın, Bengisu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçefveisnde İ.B. (31), arkadaşı Oğuzhan Gencer'i evine çağırdı. İki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgayı beraberinde getirdi.

Tartışma sırasında İ.B.'nin bıçakla yaraladığı Gencer, ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin tutuklandığı belirtildi!

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.B., emniyetteki işlemlerinin noktalanması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.