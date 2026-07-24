Değerlendirme sürecini tamamlayan ÖSYM, YKS sonuçlarını 21 Temmuz Salı günü adayların erişimine açtı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları için kontenjanlar, taban puanlar, başarı sıralamaları ve kayıt tarihlerini içeren tercih maratonu başladı. Adaylar tercihlerini oluştururken ÖSYM kılavuzunda yer alan özel koşul ve açıklamaları dikkate alacak.

YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 2026-2027 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu erişime sundu. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri ilan edildi. Adaylar üniversite tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirme sonuçları ise ÖSYM’nin internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi ortamda gerçekleştirecek. Belirlenen tercih süresi boyunca sisteme en fazla 24 üniversite veya program eklenebilecek.

Tercihlerin geçerlilik kazanması için seçimlerin sisteme eksiksiz kaydedilmesi ve onaylama işleminin tamamlanması gerekiyor. Bölüm ve program tercihi yaparken kılavuzda yer alan kontenjan, taban puan ve özel şartları dikkatle incelemek gerekiyor.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri bittikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecek. Kontenjan açığı bulunan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan programlara ÖSYM merkezî olarak ek yerleştirme yapacak.

Merkezî genel yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanın altında puana sahip aday yerleştirilmeyecek.

Kesin kayıtlar sonunda boş kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacak.

Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

Yatırılan tercih ücreti hiçbir gerekçeyle iade edilmeyecek veya devredilmeyecek.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı elde eden kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içinde üniversitelere başvurması şart koşuluyor. Bu süre içinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversitelerinin duyurduğu belge ve tarihlere göre hareket edecek.