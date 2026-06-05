İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara’yı darbederek öldürmesi sebebiyle tutuklanan sanığın yargılanması sürdürüldü. Duruşmada savunma yapan sanık suçunu kabul ettiğini ifade ederken, maktulün ailesi olayın planlı bir cinayet olduğunu belirtti.

Hakim karşısına çıktı!

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık O.G., hayatını kaybeden Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları katılım gösterdi.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık O.G., cinayeti isteyerek işlemediğini iddia etti. Sanık savunmasında, “Fatma Kara'nın ailem hakkında kötü sözler sarf etmesi ve beni tahrik etmesiyle bu cinayet oldu. Suçumu kabul ediyorum, pişmanım.” dedi.

“Kızım sürekli tehdit edildiğini söylüyordu”

Duruşmada tanık olarak dinlenen baba Yılmaz Kara ise sanığın kızını bilinçli şekilde öldürdüğünü öne sürdü.

Kızının yaşadığı süreçte kendisine sürekli tehdit edildiğini söylediğini ifade eden baba Kara, “Kızım Fatma, yaşadığı dönemde bana O.G. tarafından sık sık tehdit edildiğini ve ondan bir an önce kurtulmak istediğini söylüyordu. Bu cinayet, bana göre tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. Onun için en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi!

Mahkeme heyeti tarafından, tutuklu sanığın cezaevindeki tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenmesi amacıyla dava 8 Temmuz tarihine ertelenmiş oldu.

