Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 Temmuz’da tutuklanan Hüseyin Can Güner'in yerine geçecek ismi belirlemek amacıyla Çankaya Belediye Meclisi seçime gitti. Gizli oylamayla yapılan seçimde CHP grubundan Mali Müşavir Haldun Güler ile Meclis 2. Başkanvekili avukat Fevzi Gümüş yarıştı. İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, düğüm ikinci tur oylamasında çözüldü.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Gizli oy usulüyle gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda adayların 46 üye tam sayısının 31'inin oyunu alması gerekiyordu. İlk turda Haldun Güler 30 oy alırken, Fevzi Gümüş 6 oyda kaldı. Kullanılan oyların 2'si geçersiz sayıldı, 5 üye ise boş oy attı. Adaylardan ikisi de 31 oya ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı.

Toplam 43 üyenin oy kullandığı ikinci turda 3 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı. İkinci tur oylamasında 37 oy alan Haldun Güler Çankaya Belediye Başkanvekili görevine seçildi. Fevzi Gümüş ise 2 oy alarak seçimi kaybetti.

HALDUN GÜLER KİMDİR?

Çankaya Belediye Başkanvekili seçilen Haldun Güler, 1962 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Güler, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışıyor.

1990'lı yıllarda CHP’ye üye olan ve seçimlerde aktif görevler üstlenen Güler; Hile ve Yolsuzluk Denetimi, Sayıştay Denetimi, Vergi Kaçakçılığı ile İflas - Konkordato Hukuku alanlarında akademik çalışmalar yaptı ve uzun yıllar bilirkişilik görevini yürüttü. Yayımlanmış 2 adet öykü kitabı ve çok sayıda mesleki makalesi bulunan Güler, 2024 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçildi. Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.