İzmir Ödemiş'te Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşen yangına ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada önemli bir gelişme meydana geldi. Yangını çıkardığı iddiası çerçevesinde gözaltına alınan O.D.'nin emniyetteki işlemleri noktalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Motosiklet anlaşmazlığı yangına dönüştü!

Soruşturma çerçevesinde gelen bilgilere göre şüphelinin, bir süre önce müşteri olarak satın aldığı elektrikli motosikletin arızalanması üzerine iş yerine başvurduğu ifade edildi. İddialar çerçevesinde motosikletin değiştirilmesini isteyen O.D., isteğinin kabul edilmemesinin ardından önce elektrikli motosikleti ateşe verdi, ardından iş yerini kundaklama eylemini gerçekleştirdi. Olayın ardından kısa sürede büyüyen alevler çevreyi etkisi altına aldı.

Binaya sıçradı, 6 daire zarar gördü!

Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen yangın, kısa sürede iş yerinden binanın üst katlarını etkisi altına aldı. İhbarın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışma neticesinde yangını kontrol altına aldı. Yangında iş yerinde büyük çapta hasar gerçekleşirken, binada yer alan 6 daire de alevlere teslim oldu. Olayın ardından başlatılan inceleme çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

Soruşturma devam ediyor!

Yangının çıkışına ilişkin yürütülmekte olan soruşturmanın ilgili birimler tarafından devam ettirldiği, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ifade edildi.