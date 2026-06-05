Karabağlar Belediyesi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda çevre temalı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler gün boyu sürerken çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazanmış oldu.

Çocukların sesi yükseldi!

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Kınay yaptığı paylaşımda etkinlikte çocukların düşüncelerine ve çevreye dair mesajlarının üzerinde durduklarını ifade etti.

Başkan Kınay, “Çevremiz için sözü çocuklarımıza bıraktık” sözlerini kullanrak temiz bir gelecek için çocukların görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

Atölyeler ve bilimsel etkinlikler!

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atölyeleri, mikroskop deneyleri, karbon ayak izi çalışmaları ve takas şenliği gibi birçok etkinlik kendine yer buldu.

“Temiz bir çevre için...”

Başkan Helil Kınay yaptığı paylaşımda, çocukların temiz bir çevrede büyümesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kınay, “Çocuklarımızın temiz bir nefes alacağı, güvenle oyun oynayacağı bir çevre için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.