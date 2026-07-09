Olay, dün sabah saat 11.30 sularında Bodrum’un lüks turizm yerlerinden biri olan Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada meydana geldi.

Bir motoryata ait olan ve iskelede demirli durumda olan 8 metrelik lastik botta, rutin temizlik ve bakım işlemleri yapılıyordu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple botta aniden şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kontrolden çıkan bot iskeleye çarptı

Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Sürücüsüz kalan lastik bot, hızla hareket ederek iskeleye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle botta küçük çaplı bir yangın başladı. Çevredeki yat personeli ve marinadakiler, yangın tüpleriyle hızlıca müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

İzmir’e sevk edildi

Vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık çalışanları, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında botun içinde olan ve vücudunun büyük bir bölümünde ağır yanıklar oluşan motoryat personeli Mert Özcan, ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun kritik olması nedeniyle genç adam, tam teşekküllü bir yanık merkezinin bulunduğu İzmir’e sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir'de doktorların tüm çabalarına ve yapılan yoğun müdahalelere rağmen 22 yaşındaki Mert Özcan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

