Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in işgalinin hemen sonrasında, 1919 yılının o zorlu günlerinde Ödemiş’in Hacı İlyas köyü civarında yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün hala aynı coşkuyla anılıyor.

Kuvayı Milliye’nin ilk kıvılcımlarından biri olarak tarihe geçen İlkkurşun Direnişi, 107. yılında yine aynı topraklarda, anlamlı bir törenle yad edildi.

Duygusal anlar yaşandı

İlkkurşun Mahallesi’nde olan anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan anma programı, protokolün ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın yanı sıra, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda mahalle sakini bu tarihi güne tanıklık etmek için bir araya toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın sonrasında, jandarma tören mangasının saygı atışı gerçekleştirdiği anlar, törene katılanlarda duygusal anlar yaşattı. Program, zeybek gösterileriyle geleneksel atmosferini sürdürdü.

“Ödemiş, sadece bir ilçenin adı değildir”

Günün anlam ve önemine dair konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, o günkü mücadelenin yalnızca bir savunma olmadığını söyleyerek,

“107 yıl önce bu topraklarda, işgale, haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmeyen yiğit insanlar vardı. Onlar, ellerindeki imkanların yetersizliğine bakmadan; vatan sevgisini, bağımsızlık inancını ve özgür yaşama kararlılığını kuşanarak Hacı İlyas Tepeleri’nde gövdelerini siper ettiler.

Ödemiş, sadece bir ilçenin adı değildir. Ödemiş; Kuvayı Milliye ruhunun filizlendiği, halkın örgütlü iradesinin işgale karşı ayağa kalktığı, bağımsızlık meşalesinin yandığı kutsal bir mücadele toprağıdır.

Bağımsızlığı uğruna bedeller ödemiş bir şehir olan Ödemiş’in sergilediği bu duruş, tüm Anadolu’ya umut olmuştur.

O mücadele; teslimiyete karşı direnişin, umutsuzluğa karşı umudun ve esarete karşı özgürlüğün adıdır.” ifadelerine yer verdi.

“Şanlı mirasın koruyucularıyız”

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ise gerçekleştirdiği konuşmada, bu topraklarda atılan adımların bugün hala yol gösterici olduğunu belirterek,

“Ödemiş halkının 107 yıl önce sergilediği direniş ve vatanseverlik örneği aradan geçen yıllara rağmen halen bizlere ilham vermektedir.

Birlik ve beraberliğimizin, milli değerlere bağlılığımızın ve ortak hedefler çevresinde kenetlenme gücümüzün en önemli kaynaklarından birisi Kuvayı Milliye ruhudur.

Bugün bizler bu büyük kahramanlığın ve şanlı mirasın koruyucularıyız. Bu topraklarda ecdadımızın yazdığı destanı bir manevi şeref madalyası gibi göğsümüzde taşıyoruz.” diye konuştu.