Dünyanın en saygın ve en büyük fuarcılık kuruluşu olan UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) Avrupa Konferansı'nın İzmir'de gerçekleştirilmesi, Egeli turizmciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

İşler’den, kentin geleceğine yatırım mesajı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği(ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan yardımcısı Mehmet İşler, konferansı, uzun seneler sonra İzmir’de büyük tarihi buluşma ve kentin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak vurguladı.

Moderasyonu ünlü sunucu gerçekleştirdi

Türkiye’de fuarcılığın doğduğu kent olan İzmir, 52 yıl aradan sonra yeniden UFI Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yaptı. 3-5 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ve tanınmış sunucu Chloe Richardson’ın moderatörlüğünü üstlendiği konferans 36 ülkeden dünyanın en önemli, yaklaşık 400 fuarcılık profesyoneli, uluslararası organizatör ve sektör liderini Gaziemir’de bulunan Fuar İzmir’de bir araya getirdi.

Mehmet İşler: Kongre ve etkinlik turisti, klasik tatil turistine göre birkaç kat daha fazla harcama yapmaktadır

ETİK Başkanı Mehmet İşler; UFI Avrupa Konferansı'nın İzmir'de gerçekleştirilmesini, uluslararası arenaya turizm adına verilen güçlü bir mesaj ve küresel fuarcılık haritasında İzmir’in öneminin yeniden kanıtlanması anlamına geldiğini aktaran ETİK Başkanı Mehmet İşler, “İlk uluslararası fuarımız 1936 yılında İzmir'de düzenlenmiş, İzmir Enternasyonal Fuarı 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmiştir. 1966 ve 1974 yıllarında UFI Avrupa konferansları İzmir’de yapılmıştır. Çatısı altında 90'dan fazla ülkede 900'ün üzerinde fuar organizasyonu ve fuarcılık kuruluşu yer alan UFI’nin, yaklaşık 52 yıl sonra konferansı yeniden kentimizde düzenlemiş olması, organizasyona tarihi bir anlam yüklemiştir.

Dünyanın en önemli fuarcılık profesyonelleri, uluslararası organizatörleri ve sektör liderleri İzmir'de buluşarak, kentimizin küresel fuarcılık haritasındaki önemini yeniden teyit etmiştir. Bu organizasyon şehrimize yalnızca bir ekonomik hareketlilik sağlamamış, dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey sektör temsilcileri İzmir'i yerinde görme ve tanıma fırsatı bulmuştur. Kentimizin turizm altyapısı, otelleri, restoranları, kültürel zenginlikleri ve ulaşım ağı deneyimlenmiştir. Bu durum gelecekte İzmir'in ev sahipliği yapabileceği uluslararası fuarlar, kongreler ve ticari organizasyonlar açısından son derece önemli bir referans oluşturacaktır. Bu tür organizasyonlar yüksek gelir grubundan ziyaretçileri destinasyonlara çekmektedir. Kongre ve etkinlik turisti, klasik tatil turistine göre birkaç kat daha fazla harcama yapmaktadır.

Bu nedenle UFI Avrupa Konferansı gibi organizasyonlar şehir ekonomisi açısından son derece kıymetlidir. Turizmciler olarak inanıyoruz ki; İzmir'in geleceği yalnızca deniz, güneş ve kültür turizmiyle değil, aynı zamanda fuarcılık, kongre ve etkinlik turizmiyle şekillenecektir. UFI Avrupa Konferansı da bu dönüşümün en önemli kilometre taşlarından biri olarak tarihe geçmiştir. İzmir'in uluslararası marka değerine katkı sağlayan ve 52 yıl sonra böylesine prestijli bir organizasyonu kentimize kazandıran başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay olmak üzere, İZFAŞ Genel Müdürü ve yönetimi ile organizasyonda emeği geçen herkese turizm sektörü adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.