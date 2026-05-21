Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Belediyesi, ilçenin doğal ve kültürel miras alanlarını korumak amacıyla geniş kapsamlı bir çevre temizliği girişimi başlattı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülerin katıldığı çalışmalarda, ormanlık alanlar ve tarihi bölgeler atıklardan arındırılmaya başilandı.

Başsavcı Mehmet Karabulut’un talimatıyla start alan proje kapsamında, ilk etapta ilçenin simge noktalarından Ahrandı Tepesi’nde yoğun bir çalışma yürütüldü. Belediye ekiplerinin lojistik desteğiyle gerçekleştirilen faaliyette, çevre kirliliğine neden olan tonlarca atık toplandı.

Hükümlüler kamu yararına sahada

Projenin yürütüldüğü bölgede açıklamalarda bulunan Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş, denetimli serbestlik sisteminin hükümlüleri topluma kazandırma vizyonuna dikkat çekti. Savcı İbiş, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin iş birliğiyle kamu yararına çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen İbiş, şunları kaydetti:

"İmzalanan protokoller, oluşturulan güçlü altyapı ve kurumsal hafıza sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamlı süreçte emeği bulunan tüm personelimize, belediye ekiplerimize ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum."

Temizlik operasyonu Gölcük Gölü’ne uzandı

Ahrandı Tepesi’ndeki çalışmalarını tamamlayan 30 kişilik ekip, temizlik harekatını ilçenin bir diğer önemli turizm merkezi olan Gölcük Gölü çevresine kaydırdı. Belirlenen plan dahilinde ekipler, göl çevresindeki ormanlık arazilerde oldukça detaylıbir saha taraması yapıyor.

Tarihi ve kültürel dokuyu korumaya yönelik bu temizlik faaliyetlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi. Projenin hem çevre koruma bilincini artırması hem de yükümlülerin toplumsal hayata uyum süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.