Son Mühür- İzmir’de haftanın sonuna yaklaşırken güne susuz başlayan vatandaşlar için zorlu bir gün olacak. İZSU tarafından yayımlanan 21 Mayıs 2026 tarihli kesinti listesine göre, birçok ilçe ve mahallede 5 saate kadar uzayan su kesintileri yaşanıyor. Şehir genelinde günlük hayatı olumsuz etkilemesi beklenen kesintilerin detayları ise şu şekilde:

21 Mayıs 2026 İzmir Planlı Su Kesintileri

Ödemiş (Yaklaşık 5 Saat):

Etkilenen Yerler: Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Seyrekli mahalleleri.

Saat Aralığı: 10:00 - 15:00

Nedeni: GEDİZ EDAŞ ekiplerinin elektrik bakım ve onarım çalışması yapması.

Seferihisar (Yaklaşık 4 Saat):

Etkilenen Yerler: Camikebir, Çolak İbrahim Bey mahalleleri.

Saat Aralığı: 10:00 - 14:00

Nedeni: 86 Sokak ana hat bağlantı çalışması.

Menderes (Yaklaşık 3 Saat):

Etkilenen Yerler: Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet mahalleleri.

Saat Aralığı: 10:00 - 13:00

Nedeni: Oğlananası Mahallesi ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi.

Urla (Yaklaşık 3 Saat):

Etkilenen Yerler: Camiatik, Yelaltı, Yeni mahalleleri ve civarı.

Saat Aralığı: 09:37 - 12:37

Nedeni: Ana boru arızası.

Konak - Alsancak (Yaklaşık 2 Saat):

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi (1456 Sokak civarı).

Saat Aralığı: 10:05 - 12:05

Nedeni: Ana boru arızası.

Konak - Ferahlı Bölgesi (Yaklaşık 2 Saat):

Etkilenen Yerler: Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim mahalleleri (Adalet Sokak civarı).

Saat Aralığı: 09:40 - 11:40

Nedeni: Müteahhit çalışması.

Konak - Çınartepe (Yaklaşık 2 Saat):

Etkilenen Yerler: Çınartepe Mahallesi (Dicle Caddesi civarı).

Saat Aralığı: 09:03 - 11:03

Nedeni: Ana boru arızası.

Selçuk (Yaklaşık 2 Saat):

Etkilenen Yerler: Acarlar Mahallesi'nin tamamı.

Saat Aralığı: 10:18 - 12:18

Nedeni: Ana boru arızası.

Çiğli (Yaklaşık 1 Saat):

Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler Mahallesi (6781 Sokak No:6 civarı).

Saat Aralığı: 09:42 - 10:42

Nedeni: Ana boru arızası sebebiyle hat vanasının kapatılması.