Son Mühür- İzmir’de haftanın sonuna yaklaşırken güne susuz başlayan vatandaşlar için zorlu bir gün olacak. İZSU tarafından yayımlanan 21 Mayıs 2026 tarihli kesinti listesine göre, birçok ilçe ve mahallede 5 saate kadar uzayan su kesintileri yaşanıyor. Şehir genelinde günlük hayatı olumsuz etkilemesi beklenen kesintilerin detayları ise şu şekilde:
21 Mayıs 2026 İzmir Planlı Su Kesintileri
Ödemiş (Yaklaşık 5 Saat):
- Etkilenen Yerler: Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Seyrekli mahalleleri.
- Saat Aralığı: 10:00 - 15:00
- Nedeni: GEDİZ EDAŞ ekiplerinin elektrik bakım ve onarım çalışması yapması.
Seferihisar (Yaklaşık 4 Saat):
- Etkilenen Yerler: Camikebir, Çolak İbrahim Bey mahalleleri.
- Saat Aralığı: 10:00 - 14:00
- Nedeni: 86 Sokak ana hat bağlantı çalışması.
Menderes (Yaklaşık 3 Saat):
- Etkilenen Yerler: Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet mahalleleri.
- Saat Aralığı: 10:00 - 13:00
- Nedeni: Oğlananası Mahallesi ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi.
Urla (Yaklaşık 3 Saat):
- Etkilenen Yerler: Camiatik, Yelaltı, Yeni mahalleleri ve civarı.
- Saat Aralığı: 09:37 - 12:37
- Nedeni: Ana boru arızası.
Konak - Alsancak (Yaklaşık 2 Saat):
- Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi (1456 Sokak civarı).
- Saat Aralığı: 10:05 - 12:05
- Nedeni: Ana boru arızası.
Konak - Ferahlı Bölgesi (Yaklaşık 2 Saat):
- Etkilenen Yerler: Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim mahalleleri (Adalet Sokak civarı).
- Saat Aralığı: 09:40 - 11:40
- Nedeni: Müteahhit çalışması.
Konak - Çınartepe (Yaklaşık 2 Saat):
- Etkilenen Yerler: Çınartepe Mahallesi (Dicle Caddesi civarı).
- Saat Aralığı: 09:03 - 11:03
- Nedeni: Ana boru arızası.
Selçuk (Yaklaşık 2 Saat):
- Etkilenen Yerler: Acarlar Mahallesi'nin tamamı.
- Saat Aralığı: 10:18 - 12:18
- Nedeni: Ana boru arızası.
Çiğli (Yaklaşık 1 Saat):
- Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler Mahallesi (6781 Sokak No:6 civarı).
- Saat Aralığı: 09:42 - 10:42
- Nedeni: Ana boru arızası sebebiyle hat vanasının kapatılması.
Kaynak: HABER MERKEZİ