19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde fener alayı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Ödemiş Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği yürüyüş, Hükümet Meydanı’ndan başlayarak salı pazarında sona erdi. Etkinlikte konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 19 Mayıs’ın Türk tarihi açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Cumhuriyet sevdası vurgusu

Özgürlük ve bağımsızlık yolunda her adımının sayısız fedakarlıklarla dolu olduğunu anlatan Turan, "İlk adımın 107. yılındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu akşam Ödemiş'imizin sokaklarını sadece meşaleler değil, cumhuriyet sevdası aydınlattı, bağımsızlık aşkı aydınlattı, uygarlık ışığı aydınlattı." şeklinde konuştu.

Konser coşkusu yaşandı

Bayındır’da gerçekleştirilen fener alayı Atatürk Caddesi’nden start aldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan vatandaşlar, cadde boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurum amirleri, temsilciler ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.