İzmir’in Ödemiş ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2’si çocuk toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazanın, Beydağ-Ödemiş kavşağında meydana geldiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde Burçin M. (23) kontrolündeki 35 ZA 2704 plakalı otomobil ile Ali İ. (63) idaresindeki 35 ADD 912 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucunda araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. Kazada sürücüler Burçin M. ve Ali İ.’nin yanı sıra Metin Ç. (66), Perihan Ç. (60), Bahriye Ç. (84), Hatice İ. (58), Kuzey M. (5) ve Atlas M. (3) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.