Son Mühür/ Osman Günden- Efeler Yolu Ultra Trail, sekiz ülkeden 264 sporcunun katılımıyla İzmir’in tarihi rotalarında tamamlandı. İzmir Valiliği koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda atletler; 50K, 30K, 15K ve 5K parkurlarında mücadele etti. İki gün süren yarışların ardından dereceye giren isimler, Ödemiş’in tarihi Birgi mahallesinde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Dört farklı kategoride zorlu mücadele

Yarışmacılar, Ege’nin eski göç yollarını, yaylalarını ve dağ geçitlerini kapsayan rotalarda ter döktü. Organizasyonun ilk gününde 50K ve 30K etapları koşulurken, ikinci günde 15K ve 5K yarışları gerçekleştirildi. Bugün saat 09.00 ve 10.00’da verilen startlarla sporcular, Birgi’nin tarihi atmosferine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

Birgi’de madalya heyecanı

Ödül töreni öncesinde halk dansları topluluğunun sergilediği zeybek gösterisi büyük alkış topladı. Ardından kürsüye çıkan sporculara madalyalarını İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve beraberindeki protokol üyeleri takdim etti. Organizasyonun hem kültürel hem de sportif açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Karahan, katılımın yüksekliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyonlar kürsüdeki yerini aldı

Zorlu parkurları rakiplerinin önünde tamamlayarak birincilik koltuğuna oturan sporcular şunlar:

50K Kategorisi: Güngör Özege (Erkekler) – Beyza Güzel (Kadınlar)

30K Kategorisi: Fatih Topçu (Erkekler) – Itır Atadiyen (Kadınlar)

15K Kategorisi: Gökhan Gündoğan (Erkekler) – Tülin Okyay (Kadınlar)

5K Kategorisi: İhsan Gündüz (Erkekler) – Elif Nur Çınar (Kadınlar)

İzmir Valiliği’nin yanı sıra Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen organizasyon, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

