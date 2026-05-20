Bayram üstü fahiş bilet fiyatı ve haksız kazanç peşinde koşan fırsatçılara İzmir'de gereği yapıldı. Kurban Bayramı öncesi hareketlenen İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin baskın denetimlerine sahne oldu. Yolcu yazıhanelerinden peronlardaki kafelere kadar her yer mercek altına alındı. Denetimlerin faturası ise ağır oldu; kuralları çiğneyen işletmelere yüz binlerce liralık ceza yağdı.

Yazıhanelere tarife denetimi

Otogardaki bilet fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar üzerine harekete geçen ekipler, yazıhaneleri tek tek gezerek bilet ücretlerini inceledi. Vatandaşın cebini korumak ve piyasadaki fiyat karmaşasına engel olmak isteyen denetmenler, onaylı tarifelerin dışına çıkanların gözünün yaşına bakmadı.

Sadece fiyat kontrolü yapılmadı. Ekipler, yolcuların bilet alırken fiyatları net bir şekilde görebilmesi için listelerin görünür yerlere asılması yönünde firmalara sert uyarılarda bulundu. Şeffaflık şart. Kurallara uymayan, gizli saklı iş yapan işletmeler hakkında anında yasal işlem başlatıldı.

67 otobüs firmasına ağır cezalar yazıldı

Bayram yoğunluğunu fırsat bilip haksız kazanç sağlamaya çalışanların oyunu ceza makbuzlarıyla bozuldu. Ticaret İl Müdürlüğü’nün İzmir ve ilçelerindeki otogarlarda yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırı hareket eden tam 67 seyahat işletmesi suçüstü yakalandı. Bu işletmelere kesilen toplam idari para cezası 615 bin 815 lirayı buldu.

Ceza dalgası otogardaki yeme içme alanlarına da sıçradı. Yolcuların mola yerlerindeki fahiş fiyat şikayetlerini değerlendiren ekipler, otogar içerisindeki kafe ve restoranları da denetledi.

Denetim ağı sebze meyve hallerine uzandı

Müdürlük, denetimlerin sadece otogarlarla sınırlı kalmadığını açıkladı. Bayram öncesi gıda fiyatlarındaki olası spekülasyonların önüne geçmek için ilçeler de yakın takibe aldı.

Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama’da bulunan sebze meyve halleri ekipler tarafından adeta abluka altına alındı. Toplamda 73 hal esnafının tezgahı ve faturaları tek tek incelendi. Ticaret İl Müdürlüğü, bayram süresince tüketicinin mağdur olmaması adına hem sahada hem de hallerde kontrollerin aralıksız süreceğini ilan etti.