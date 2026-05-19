İzmir'in bir ucundan bir ucu kaç km sorusunun cevabı, hangi iki noktayı kıyasladığınıza göre değişiyor. Karayolu üzerinden ilin en uzak iki ilçesi arasında 240 ila 250 kilometreyi bulan bir yolculuk yapmak mümkün. Toplam 30 ilçeye yayılan kent, kuzeyde Balıkesir'e, doğuda Manisa'ya, güneyde ise Aydın'a komşu olacak şekilde geniş bir alana dağılmış.

İzmir kuzeyden güneye kaç km?

Kuzey ekseninde ilin en uç noktası Dikili. Güneyde ise antik kent Efes'in de bulunduğu Selçuk yer alıyor. Bu iki ilçe arası karayoluyla yaklaşık 190 kilometre. Otomobille bu yolu kat etmek ortalama 2 saat 15 dakika sürüyor. Kuzeyde Bergama ve Kınık'tan başlayıp güneyde Selçuk'a inen güzergah, aslında üç farklı ili geçecek kadar uzun bir mesafeye denk geliyor.

Kuş uçuşu hesaplandığında bile aradaki fark 130 kilometreyi aşıyor. Yani aynı şehrin iki ucu, neredeyse İzmir-Manisa arası mesafenin iki katı.

İzmir doğudan batıya ne kadar uzanıyor?

İşin asıl şaşırtıcı kısmı doğu-batı ekseninde. Batıda Ege Denizi'ne uzanan Karaburun yarımadasının ucundan, doğuda Bozdağlar'a yaslanan Beydağ veya Kiraz'a giderken yol 250 kilometreyi buluyor. Karaburun'dan Beydağ'a giden bir sürücü, yaklaşık 3 saat 30 dakikalık bir yolculuğa hazırlıklı olmalı.

Bu mesafe, ilin coğrafi çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Bir tarafta deniz kıyısındaki balıkçı kasabaları, diğer tarafta ise dağlık arazide kurulmuş tarım ilçeleri var. Aynı şehrin sınırları içinde bu kadar farklı manzara görmek pek az şehirde mümkün.

İzmir merkezine en uzak ilçeler hangileri?

Konak'tan yola çıkan biri için en uzak rotalar şöyle sıralanıyor. Kiraz 142 km, Beydağ 141 km, Kınık 119 km, Ödemiş 113 km ve Karaburun 107 km uzaklıkta. Yani İzmir'de merkez sayılan Konak'tan kalkıp Kiraz'a gitmek, neredeyse İzmir-Manisa-Salihli güzergahını aşacak bir yolculuğa dönüşüyor.

Bu rakamlar İzmir'in neden bu kadar geniş bir kültürel mozaiğe sahip olduğunu da açıklıyor. Çeşme'nin sahilinden Ödemiş'in dağ köylerine, Dikili'nin termal kaynaklarından Selçuk'un antik kalıntılarına uzanan bu büyük şehir, kendi içinde adeta küçük bir Türkiye barındırıyor.

İzmirliler için bu durum, "akşam yemeğine yetişirim" derken yolda mahsur kalmanın da en yaygın bahanesi.