Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçtiğimiz aylarda başlayan ve bölgesel krizin yanı sıra ciddi anlamda coğrafi krizin yanı sıra sektörel bir iktisadi probleme de yol açtığını vurgulayarak, özellikle maliyet yapısındaki kamusal iyileştirmelerin hayata geçmediği bir senaryoda pazarın düşük maliyetli ülkelere kayacağı önerisinde bulundu.

Erhan Onay: Maliyet yapısındaki kamusal iyileştirmeler hayata geçirilmeli

Özellikle Körfez bölgesi kaynaklı ortaya çıkan tedarik zinciri krizinin ve esnaf üretim modelinin katkılarıyla dericilik sektöründe Türkiye’nin yeniden dünya açısından önemli bir alternatif olduğunu savunan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Onay, “2026 yılı itibariyle Körfez bölgesi merkezli tedarik zincirindeki kırılmalar ve artan küresel lojistik maliyetler, coğrafi yakınlığı ve esnek üretim modeli sayesinde Türkiye’yi dünya devleri için yeniden en güçlü alternatif konumuna getirmektedir.

Ancak bu potansiyelin fiili bir ihracat rekoruna dönüşebilmesi, özellikle ayakkabı yan sanayisindeki yapısal maliyet kemerlerinin gevşetilmesine bağlıdır. Taban, ökçe, toka ve özel kimyasallar gibi temel yan sanayi bileşenleri üzerinde yük oluşturan ek korumacı vergiler ve katı gümrük barajları, nihai ürünün küresel piyasadaki rekabet gücünü doğrudan baltalamaktadır.

Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmamak adına acilen yapması gereken yerli üretimi bulunmayan ya da yetersiz kalan yan sanayi girdilerindeki gümrük duvarlarını esnetmek, üreticinin hammaddeye dünya fiyatlarıyla erişmesini sağlamak ve ihracatçıyı baskılanan döviz kuru sarmalından kurtaracak dinamik teşvik mekanizmalarını devreye almaktır. Maliyet yapımızdaki bu kamusal iyileştirmeler hızla hayata geçirilmediği takdirde, siparişlerin daha düşük maliyetli ülkelere kayması kaçınılmaz olacaktır.” dedi.

“ABD ve Kanada gibi özel pazarlarda çeşitliliğe gitmemiz gerekiyor”

Öte yandan, düzenlenen sektörel fuarlara Ege’den çok aktif bir katılım hedeflediklerini vurgulayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nagihan Bozkurt ise yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ege Bölgesi olarak deri ve deri mamulleri ihracatımızın yüzde 65 gibi büyük bir kısmını Avrupa Birliği pazarına yapıyor, kilogram başına ihracat değerinde de öncü bir rol üstleniyoruz.

Özellikle ayakkabı grubunda Ege’de yakaladığımız 24,77 dolarlık kilogram başı ihraç fiyatı, Türkiye ortalamasının neredeyse iki katıdır. Bu tutar, bölgemizin kaliteli ve katma değerli üretim gücünün en somut kanıtıdır. Tam da bu yüzden, rotamızı alım gücü ve refah seviyesi yüksek olan müreffeh pazarlara daha güçlü bir şekilde çevirmek istiyoruz. Mevcut pazarlarımızı korurken küresel dalgalanmalardan etkilenmemek adına İskandinav ülkeleri, ABD ve Kanada gibi özel pazarlarda pazar çeşitliliğine gitmemiz artık bir zorunluluk halini almıştır.

Bu coğrafyalarda yapılacak etkinliklerde Ege’den çok aktif bir katılım sağlamayı hedefliyoruz. Bu bölgelerdeki prestijli fuarları yakından takip etmeyi, aynı zamanda düzenlenecek heyet organizasyonlarıyla ticari bağlarımızı güçlendirmeyi ve Ege Bölgesi’nin deri ve deri mamulleri sektörleri özelinde %70 pay ile lokomotif sektörümüz olan ayakkabıdaki ihracat başarısını çok daha yukarıya taşımayı amaçlıyoruz.”