Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ödemiş’in verili topraklarıyla ünlü Bademli Mahallesi, bu yıl 55.’si gerçekleşen Kiraz ve 22.’si yapılan Meyve Fidanı Festivali ile yine bir bayram havasına dönüştü.

14 Haziran 2026 Pazar günü festival alanını dolduran kalabalık, gün boyu devam eden etkinliklerle hem eğlendi hem de yerel üreticinin emeğine ortak oldu.

Bando takımıyla başlayan şenlik, protokolün ve vatandaşların geniş katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Bademli Muhtarı Sema Emine Özbaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, meyve fidanı üretiminin bölge için ne kadar köklü bir gelenek olduğunun altı bir kez daha çizildi.

"Bu festival sadece bir eğlence değil..."

Festivalde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkmanın öneminden bahsederek, “‘Irmaklar yurdu’ Bademli’de tek yürek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bademli Belde Belediyesi’nden devraldığımız bu kıymetli mirası, İzmir Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu festival sadece bir eğlence değil; emeğin görünür olduğu, dayanışmanın büyüdüğü bir organizasyondur.

Ödemiş’in bereketli topraklarında kırsaldaki yaşamı desteklemeye devam ediyoruz. 99 mahallemizde hayatı kolaylaştırmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik.

Üreticimizin doğduğu yerde doyması ve mutlu olması en büyük önceliğimiz. Bu geleneklerin yaşatılmasında emeği geçen herkese, özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

En iyiler ödüllerini aldı

En iyi kiraz ve en iyi meyve fidanı yetiştiricileri kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda dereceye giren üreticiler; Hüseyin Gülen, Arda Bağçeci ve kiraz güzeli seçilen Aleyna Bağlı gibi isimler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alarak büyük mutluluk yaşadı.

Sümer Ezgü ile zeybek rüzgarı

Festivalin kapanışında ise sahneye çıkan Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Sümer Ezgü, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Anadolu’nun her yöresinden ezgilerle alanı neşelendiren Ezgü, sahnede sürpriz bir anı da paylaştı

Başkan Mustafa Turan’ı sahneye davet eden usta sanatçı, Turan ile beraber zeybek oynadı. "Kerimoğlu" ve "Harmandalı" zeybeklerini büyük bir ustalıkla gösteren Turan, izleyicilerden tam not aldı. Sümer Ezgü’nün davuluyla eşlik ettiği bu özel gösteri, festivalin en unutulmaz anı olarak damgasını vurdu.