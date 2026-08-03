Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Tekke Mahallesi’ndeki üreticilerin depolama sorununu giderdi.

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle sağlanan soğuk hava deposu, Tekke Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ne teslim edildi.

Hayata geçirilen projeyle, hasat sonrası yaşanan ürün kayıplarının ve ekonomik zararın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sebze ve meyveler uzun süre tazeliğini koruyacak

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma, merkeze uzak ve yüksek rakımlı coğrafi yapısı sebebiyle pazarlama sıkıntısı yaşayan bölge üreticisine çözüm oldu.

Yeni depolama tesisi sayesinde tarladan toplanan sebze ve meyveler uzun süre tazeliğini koruyacak, çiftçinin pazarlık gücü güçlenecek.

"Soğuk hava deposu sayesinde satamadığımız ürünleri koruyabileceğiz"

Tekke Mahallesi’ndeki tarımsal üretim kapasitesine ve yetiştirilen ürün çeşitliliğine dikkat çeken Mahalle Muhtarı Ahmet Korkmaz, yeni imkanın bölge tarımı açısından taşıdığı önemi,

"Burası rakımı yüksek olan bir yayla köyü. Ceviz, kestane, brokoli, karnabahar, lahana, fasulye, barbunya üretiyoruz.

Bu soğuk hava deposu sayesinde satamadığımız ürünleri güvenle saklayabilecek, emeklerimizi koruyabileceğiz. Bizim için çok önemli bir destek oldu." diyerek anlattı.

"Pazarcı gelmediğinde ciddi kayıplar yaşıyorduk"

Deponun teslimi sonrası süreçte yaşanan mağduriyetlerin bittiğini söyleyen Muhtar Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek,

"Soğuk hava depomuz teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a çok teşekkür ederim, Allah razı olsun.

Pazarcı gelmediğinde ürünlerimizi muhafaza edecek imkanımız olmadığı için ciddi kayıplar yaşıyorduk." ifadelerini kullandı.