Son Mühür / Atakan Başpehlivan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının gündeme ilgili sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Cemil Tugay, istifa dedikodularını yanıtladı

Son günlerde kentteki bazı yerel basın kuruluşlarının kendisi hakkında ortaya attığı siyasi yasak gelecek, görevden alınacak, istifa edecek dedikodularını net bir şekilde yalanlayan ve öyle bir durumun olmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. İnsanların hani bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir. Bu böyle hani kendi başına karar verecek bir şey değil. Onun için gerçekten artık bir son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir. Ben her şeyden önce genel başkanımız Özgür Özel'in ve onunla beraber hareket eden insanların hani bu konudaki tavrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o da şu an için partiden ayrılmıyor biliyorsunuz. Böyle bir düşüncesi yok. Yani siyasi süreçte aslında yani herkes şunu istiyor.

Parti içerisinde bu konu çözülsün. Yani Cumhuriyet Halk Partisinde bir kurultay süreci olsun. O kurultay süreci sonunda delegelerin ya da işte Özgür Özel şeyi söyledi. Hani üyelerle de yapılabilir dedi. Belki böyle bir sürecin sonunda, yani parti tabanının belirlediği kimse hani onun liderliğinde, o yönetimde Cumhuriyet Halk Partisi birliğini, bütünlüğünü bozmadan devam etsin. Eee, bu değerli bir görüştür. Böyle bir süreç devam ederken bu konuda henüz sonuç oluş Böyle bir partiden istifa etmenin bir anlamı yok. Ama yani hepimiz için en önemli olan şey partimizin örgüt yapısı, üyeleri ve tabii en önemlisi bizi destekleyen bize inanmış olan seçmenin birliğini bütünlüğünü kaybettirmediğimiz bir süreci yürütmek. Aksi takdirde bireyselleşir. Yani siyaseti biz Bireysel olarak yapan insanlar değiliz. Her zaman bir dünya görüşünün etrafında işte Atatürk'ümüzün kurduğu bir dünya görüşünün etrafında kümelenmiş ve o yönde çalışmalar yapan insanlar olarak biz bir bütünüz. Burada herhangi birimizin bireysel olarak bir karar verme şeyi yok. Görevden alınma konusu Şu anda çok şey geliyor bana yani abartılmış gerçek dışı bir şey olarak görünüyor ve benim bu yönde bir şeyim yok. Beklentim ve hazırlığım yok. Bu böyle dillendirilmeye çalışılıyor birileri tarafınca bunlar genellikle bence iyi niyetli insanlar değiller. Yani İzmir'de benim belediye başkanlığımı başından beri bir şekilde sindirememiş ya da bu görevden alınmam durumu Onda mutlu olacak. Bazı insanların bu konuyu büyütmeye çalıştığını görüyorum. Ama gerçekte bunun için bir neden görmüyorum. Yani bir kurultay ile ilgili bağlantılandırılmış bir dava var. O davada benim de elbette ki adamın olduğunun farkındayım ama o dava sürecinde bu konuda bir şey dile getirmiş işte bir kurultay delegesi var. Onun ifadesine bakınca bunun tamamen ben böyle bir şey duydum şeklinde bir ifade olduğunu, hiçbir somuta somut delile dayanan bir şey olmadığını görebilirsiniz.

Onun dışında hiç kimse yok zaten benimle ilgili bir şey söyleyen. Ben her türlü yani yemin edebilirim, her türlü ispatı yapabilirim. Kurultay sürecinde benim etik dışı, ahlak dışı en ufacık bir hareketimim olmadı. Ben o tür işlerin insanı değilim. Benim bilgim dahilinde de herhangi bir şey olmadı. Bilmediğim bir şey varsa bilmiyoruz. Ama benim kesinlikle bilgim dahilinde olan ya da kendi yaşadığım turuntayla herhangi bir öksüzlük olmadı. Benim dahil olduğum hiçbir şey yok. O yüzden oradan da bir şey beklemiyorum. Neticede ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, politik durum hepimizin beklemediği şeylere neden olabilir ama ben böyle bir şey beklemiyorum. Diğer taraftan işte benden sonra falanca kişi devam etsin falan diye bir şey kesinlikle Bir telaffuzda bulunmadım. Ben benden kaynaklanan bir şey değil o. Yine bu bu tür şeyleri dile getirenlerin iyi niyetli insanlar olduğunu da düşünmüyorum." dedi.

"Yakın zamanda yeni bir parti kurulacağını düşünmüyorum"

Ayrıca, gazeteci Şaban Sevinç'in Özel ve ekibinin yeni parti sürecini hızlandırmak için harekete geçeceği söylentisini de değerlendiren Başkan Tugay, "Ben Özgür Özel'le yakın bir zamanda tekrar da görüştüm. Hani bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Önemli bir yakın bir zamanlı bir gündem olsaydı bilgi verirlerdi diye düşünüyorum. O yüzden yakın bir zamanda parti kurma gibi bir çabanın olacağını düşünmüyorum. Özgür Başkan defalarca bunu söyledi. Biz parti içerisinde tüm süreç Tüketene kadar ayrılmayı düşünmeyiz. Ancak gerçekten tükenirse ondan sonra böyle bir adım atabiliriz dedi. Bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir uzlaşma olacağı ve bir çözüm noktasına gideceği ile ilgili halen herkesin beklentisi var. Özgür Özel'in de böyle bir beklentisi var. İşte daha bugün biliyorsunuz kurultayla ilgili dilekçeler veriliyor. Umuyorum bir Akıl Selim galip gelir ve Cumhuriyet Halk Partisi birliğini bütünlüğünü bozmadan bu süreci atlatır." şeklinde konuştu.

"Hangi mantıkla yapıldığını anlamıyorum"

Son olarak, başta Ali Mahir Başarır’ın, Veli Ağbaba'nın ihraç talebiyle disipline verilmesi kararı hakkında da konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Yani ben o sürecin hangi mantıkla, hangi gerekçelerle yürüdüğünü gerçekten bilmiyorum. Ama tekrar söylüyorum. Benim dileğim partimizin bir kişi bile kaybetmeden birliğini, bütünlüğünü koruyarak halkımızın güvenini de koruyarak bu süreci sürdürmesi"