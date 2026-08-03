İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında vahşice döverek öldüren Olgun Gacar'a (35) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi kamuoyuna duyuruldu. Mahkeme, sanığın "Bana hakaret etti, erkeklik gururum kırıldı" şeklindeki savunmasını somut delilden yoksun bularak haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Kamera kayıtları yalanı ortaya çıkardı

Sanık Gacar, savcılık ifadesinde amacının öldürmek olmadığını ve olayın bir anlık öfkeyle yaşandığını öne sürmüştü. Ancak bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntüleri bu iddiayı tamamen çürüttü.

Kayıtlara göre Gacar, genç kadını boynundan tutarak 4 metre boyunca sürükledi. Ardından Fatma Kara'yı yere yatırıp vücudunu 3 kez sertçe kaldırıp yere vurdu. Otopsi raporu da Kara'nın kafa kemiklerinde çok sayıda kırık ve yaygın beyin dokusu harabiyeti nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Koruma kararlarına rağmen olay yerine tüfekle gelmiş

Dava dosyasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yaşanan şiddetin geçmişi oldu. Fatma Kara'nın daha önce de sanık tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Gacar hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığı anlaşıldı. "Planım yoktu" diyen sanığın olay yerine yanında tüfekle geldiği de tespit edildi.

Mahkeme hiçbir indirim uygulamadı

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın hakaret iddialarını "suçtan kurtulmaya yönelik soyut beyanlar" olarak değerlendirdi. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri işletilmedi.

Ayrıca sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi ve duruşmalardaki tutumu sebebiyle iyi hal indirimi de verilmedi. Mahkeme heyeti, cezanın caydırıcılık unsurunu gözeterek Olgun Gacar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

