Kaç yaşında olursanız olun... Kalbinize dokunarak başlar “o şarkı”... Sonra damarlarınızda dolaşmaya devam eder... İster istemez gözleriniz nemlenir... Sadece o “beş satır” bile yeter! ...Ve sizi geçmişinize ve anılarınıza götürmeye başlar...

“Bugün bayram… / Erken kalkın çocuklar… / Giyelim en güzel giysileri… / Elimizde taze kır çiçekleri… / Üzmeyelim bugün annemizi…”

*

Bu güzel memleketin...

35 / 40 yıl önce dünyaya gelen tüm çocukları...

Kentte... İlçede... Köyde...

Nerede yaşadılarsa yaşamış olsunlar...

Hiç fark etmez...

Sorun O’nlara...

Neredeyse hepsi diyecektir ki, istisnasız:

“Biz bu şarkı ile büyüdük ve hiç unutmadık!”

*

Bu güzel ülkenin…

“Bugün Bayram” diye başlayan “o şarkısı” önemlidir…

Sözüyle, müziğiyle…

Ölümsüz sanatçı Barış Manço'nun eseri…

41 yıl önce yaratmış bu şarkıyı büyük usta…

Bir nedeni var...

Üstelik acıklı...

Sizin... Bizim... Hepimizin...

Üstünde derin izler bırakan bu eser...

Rahmetli Barış Manço tarafından...

1957 yılı (aynen bugün gibi) bir Ramazan Bayramı’nda kaybettiği ve...

Çok sevdiği babaannesi Nimet Hanım için yazdığı şarkıdır...

“Hüzünlendirir... Sevindirir... Özletir... Ümitlendirir... ve evet, en nihayetinde dram içerir...”

Çok güzel bir eserdir…

Aradan bunca zaman geçti…

Türkiye, ne 27 yıl önce yitirdiği Barış Manço'yu unuttu…

Ne de ilk kez 41 yıl önce plağa okuduğu o marş gibi şarkıyı…

Çünkü…

Hikayesi, muazzam, üstelik tam da bugüne uygun…

Az biraz hüzünlü ama…

Yitirdiklerimizi hatırlattığı çok için önemli…

*

Bugün bayram…

Bayramlar’da güzel şeyler yazmak…

Güzel şeyler söylemek…

İçten dileklerde bulunmak…

Önce annelere / babalara sarılmak, kucaklaşmak…

Aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret etmek...

Adettendir…

*

Biz milletçe hareketli şarkıları pek severiz…

Rahmetle andığım sanatçı dostum Barış Manço bunu bilirdi…

Eserlerinin önemli bölümü bu nedenle coşkuludur; akılda kalır…

Ancak…

“Bugün Bayram Çocuklar” diğerlerine benzemiyor…

Zaten…

Dinleyeni coşturan kısmı da…

Nakaratı…

Bi’kez daha hatırlayalım:

“Bugün bayram… / Erken kalkın çocuklar… / Giyelim en güzel giysileri… / Elimizde taze kır çiçekleri… / Üzmeyelim bugün annemizi…”

*

O tarihlerde bile…

“Yahu, bu neşeli melodi eşliğindeki nakarat neden (Üzmeyelim bugün annemizi) diye bitiyor?” Ve bunu herkes merak ediyor!

Çünkü…

Sadece bu iki satır, dinleyenin coşmasına yetiyor…

Oysa…

Şarkının sözlerine biraz dikkat edilirse…

Eşini kaybeden bir kocanın…

Çocuklarını mutlu etmeye çalışması ve…

O bayram sabahında…

Annelerinin mezarını ziyaret edecekleri anlaşılıyor…

Diğer hüzünlü nakarat…

Dramatik tabloyu hepten göz yaşartan hale getiriyor…

Şarkının başlarında…

Kaybettiği eşine seslenen adam, “Sen gittin gideli içimde sızı var...” diyor…

Sonrasındaki nakaratta ise…

Çocuklara…

Annelerinin mezarına gideceklerini hatırlatan o baba ne diyor?

“En güzel giysileri giyip elimizde kır çiçekleri ile annemiz bizi bekler, üzmeyelim annemizi…”

*

Bugün bayram…

Rahmete kavuşmuş anacığının kabrine gidenler…

Bu şarkıyı hatırlasın, istedim…

Hem de...

Final bölümündeki şu sözlerle:

Bugün Bayram… / Çabuk olun çocuklar… / Annemiz bugün bizi bekler… / Bayramlarda hüzünlenir melekler… / Gönül alır bu güzel çiçekler...

Nokta…

Hamiş 1: Barış Manço’nun “Bugün Bayram” şarkısı, derin bir duygusal öyküye dayanıyor... Hem hüznü hem de sevgi ve bağlılık gibi güçlü duyguları birlikte barındırıyor... O şarkı, sadece kaybedilen bir eşe duyulan özlemi değil, aynı zamanda ailenin önemini ve hatıraların değerini yansıtıyor... Bundan daha güzel ne olabilir?

Hamiş 2: Barış Manço, “2 Ocak 1943”te İstanbul’da dünyaya geldi; “1 Şubat 1999” da ise İstanbul’da hepimize veda etti... Araya sadece ve sadece “56 yıl” sığdırdı... Türkiye O’nu çok özlüyor...

Sonsöz: “Bayramınız kutlu olsun; mutluluklar her daim sizinle olsun… / Anonim...”