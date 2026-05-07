Son Mühür- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son günlerde dolaşıma sokulan görüntü ve mesajlarla ilgili sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu olduğunu iddia eden Başkan Çiçek yaşanan gelişmelere karşı net bir duruş sergileyerek söz konusu içeriklerin çok eski tarihli olduğunu ve tamamen özel hayatın mahremiyeti kapsamında kalması gerektiğini savundu.

Kendi rızası dışında yayılan bu paylaşımlar nedeniyle açıkça mağdur edildiğini dile getiren Başkan Çiçek, bu durumu bir saldırı olarak niteledi.

"Zor anlar ve insani kırılmalar herkes için mümkündür"

Açıklamasında meselenin insani boyutuna parmak basan İlkay Çiçek, paylaşılan görüntülerin uzun zaman önce, duygusal bir anın içinde ve sadece özel bir sohbet sınırlarında kaldığını belirtti. "Herkesin hayatında iniş çıkışlar, duygusal kırılmalar olabilir" diyen Çiçek, bu tür mahrem içeriklerin farklı mecralara çekilerek servis edilmesinin ne ahlaka ne de vicdana sığdığını vurguladı. Bu girişimin asıl hedefinin şahsı üzerinden belediyenin kurumsal itibarını zedelemek olduğunu söyleyen Başkan, fırsatçılara geçit vermeyeceğini ifade etti.

"Gündemimiz magazin değil, Menderes"

Belediye başkanlığı makamının magazinsel tartışmalarla değil, kente hizmetle anılması gerektiğinin altını çizen Çiçek, odağında sadece Menderes’in geleceği olduğunu hatırlattı. Vatandaşlardan, bu tarz kişisel saldırılar yerine belediyenin ilçeye kazandırdığı projeler ve hizmetler üzerinden bir değerlendirme yapmalarını rica etti. Dedikodularla vakit kaybetmek yerine Menderesli vatandaşların beklentilerine yanıt vermeye devam edeceğini belirten İlkay Çiçek, kentin asıl ihtiyacının hizmet olduğunu bir kez daha yineledi.

"Dünkü muhtar neyse, bugünkü Başkan da odur"

Menderes halkına doğrudan seslenen Başkan Çiçek, halkla arasındaki samimi bağın değişmediğine dair güvence verdi. Mesajında oldukça içten bir ton kullanan Çiçek, "Sizin için dünkü ‘Muhtar İlkay’ neyse, bugünkü ‘Başkan İlkay’ da aynıdır, bundan şüpheniz olmasın" diyerek kararlılık mesajı verdi. Görev bilincinden ve ilçesine duyduğu sevgiden ödün vermeden çalışmayı sürdüreceğini söyleyen Çiçek, bu tür saldırıların kendisini yolundan döndüremeyeceğini belirterek açıklamasına son verdi.