SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Cezaevlerindeki kapasite sorununa neşter vurması beklenen dev düzenleme için Ankara kulisleri hareketlendi. Üç aşamalı plan, denetimli serbestlik ve yargı reformu söylentileri 415 bin hükümlüyü ve ailelerini yeniden umutlandırdı. Başkent kulislerinden sızan bilgilere göre, düzenleme sadece bir "süre indirimi" değil, kapsamlı bir sistem değişikliği sinyali veriyor. Masadaki üç aşamalı planda, 'Ceza sürelerinin infaz oranlarında yapılacak teknik değişiklikler, kapsamın genişletilerek hükümlülerin topluma kazandırılması sürecinin hızlandırılması ve belirli suç grupları için toplumsal hassasiyetleri gözeten yeni değerlendirme kriterleri' üzerinden çalışıldığı öğrenildi.

Akın Gürlek'in Üstü Kapalı Verdiği Mesajlar

Ceza Hukukçuları, sürecin hızına dair en dikkat çeken çalışmaların öngörülenden daha hızlı tamamlanabileceğine işaret etti. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından verilen mesajlar düzenlemenin "büyük resmin" bir parçası olduğunu gösteriyor. Gürlek, bu adımların tek başına değil, daha geniş kapsamlı bir yargı reformu paketi içerisinde yer alacağını vurguladı. Bu da sadece ceza sürelerinin değil, yargı sisteminin hızlanması ve şeffaflığı adına da köklü adımların atılacağı anlamına geliyor.

Kapsam Dışı Kalacak Suçlar?

Düzenlemenin en çok merak edilen ve tartışılan kısmı ise "kapsam" dışı kalacak suçlar. Henüz resmi bir liste yayınlanmasa da, kamuoyu vicdanını yaralayacak suçların kapsam dışı tutulması bekleniyor. Terör suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile uyuşturucu ticareti gibi ağır suçların kapsam dışı kalacağı konuşuluyor.