Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Son Mühür Gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Kandemir'e gündemde yer alan konular ile ilgili çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, Çölmekçi'nin iddialarına yanıt verdi

Son Mühür TV’de canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği ‘Gündem Masası’ programında gazeteci Hasan Çölmekçi'nin söylediği, "Gazeteci kisvesi altındaki kişilere verilen paraları bir duysalar insanların dudağı uçuklar. Şu anda bir söylenti var: CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un İzmir’de kurulan bir televizyon ve gazete için bütün belediyelere 'El altından 100’er bin TL reklam verin' dediği konuşuluyor. Kendi medyalarını oluşturmak için bizim paramızı kullanıyorlar." iddialarına yanıt veren CHP'li Bulut, anlatılanların doğru olmadığını vurguladı.

Burhanettin Bulut: Böyle bir telkinim olmadı

İzmir, Güzelbahçe'de gerçekleşen basın buluşmasında Son Mühür Gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Kandemir'e söz konusu iddialar hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hiç bir basın kuruluşuna para gönderilmesi konusunda bir talebi olmadığının altını çizerek "Kimse benim adımı kullanmasın, herkes bana rahatlıkla ulaşabilir. Hiç bir medya kuruluşuna para gönderilmesi konusunda asla telkinim olmadı olamaz. Bir para verilecekse bile bütün basın kuruluşlarına eşit bir şekilde verilmesini savunuyorum." dedi.

Bulut, basın danışmanlarına seslendi

Ayrıca bu tarz konularla ilgili CHP'li belediyelerde görev alan basın danışmanlarına da seslenen Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Belediye basın danışmanlarına da sesleniyorum böyle konularda bana ulaşsınlar."

"İki kişi arasındaki görüşmenin paylaşılması doğru değil"

Son olarak, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan kişisel mesajlaşma görüntüleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, "İki kişi arasındaki bir görüşme medyada paylaşılması bile doğru değil bizi ilgilendirmiyor." şeklinde konuştu.