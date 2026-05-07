SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediye Meclisi’nde fitili ateşlenen “sosyal medya” krizi, CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın tutuklanmasıyla son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerdiği iddia edilen paylaşımı sonrası “Tamamını izlemeden paylaştım” diyerek özür dileyen ve pişmanlık duygusu sergileyen Dalgıç, gözaltına alındığı gün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye Başkanı Helin Kınay ile partinin yalnız bıraktığı Dalgıç, 4 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Özür Mesajı Yetmedi

Karabağlar Belediye Meclisi’nin son oturumunda Cumhur İttifakı grubunun sert tepkisiyle karşılaşan ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanan Kadir Dalgıç, olayın büyümesi üzerine bir açıklama yayınlamıştı. Paylaşımının "siyasi eleştiri" olduğunu savunan ve "yanlış anlaşıldığı için kamuoyundan özür dileyen" Dalgıç, bu sabah gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Partisi Sahip Çıkmadı

Siyasi kulislerde en çok konuşulan konu ise Dalgıç’ın adliye sürecinde yaşadığı yalnızlık oldu. Gözaltı ve tutuklama sürecinde Karabağlar Belediye Başkanı Helin Kınay başta olmak üzere, meclis üyesi arkadaşlarından ve CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan herhangi bir destek açıklaması gelmemesi dikkat çekti. Partisinin ve belediye yönetiminin bu sessizliği, "Dalgıç kaderiyle baş başa bırakıldı" yorumlarına neden oldu.

4 Ayrı Suçtan 9 Yıla Kadar Hapis İstemi

Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada Dalgıç; Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlarından tutuklandı. Dalgıç, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan 1 yıldan yıla kadar, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar, 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.