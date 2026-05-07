Süper Lig'de şampiyonluk hedefine havlu atan Beşiktaş, kupa hayallerine de erken veda edince kulüp içinde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Sportif başarısızlık taraftarın sabrını taşırırken, tüm dikkatler teknik heyetin atacağı adıma odaklandı. Yönetimin yeni sezon için farklı planlamalar yaptığı iddiaları yayılırken, futbolseverler Sergen Yalçın'ın görevi bırakıp bırakmadığını sorguluyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

SERGEN YALÇIN İSTİFA MI ETTİ?

Türkiye Gazetesi’nden Murad Tamer, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılabileceğini öne sürdü. Yalçın'ın, son iki maçın ardından istifa etmeyi planladığı da iddialar arasında. Daha önce yaptığı bir açıklamada "Taraftar desteğini kaybettiğim an bırakırım" diyen Yalçın'ın, tribünlerden gelen son tepkiler üzerine bu kararı aldığı söyleniyor. Beşiktaş yönetimin ise olası bir ayrılığa onay vereceği konuşuluyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Şu an için Beşiktaş'tan ya da Sergen Yalçın'dan gelen resmi bir ayrılık açıklaması yok. Beşiktaş'ın son iki maçının ardından ayrılığın resmiyet kazanacağı öne sürülüyor. Yönetim, her ne kadar teknik ekiple aralarında somut bir kriz olmadığını söylese de takımda yaşanan motivasyon kaybını kabul ediyor. Üst üste gelen başarısız sonuçların yarattığı baskı sonrası, yeni sezonda Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.