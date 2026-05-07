Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'da bir taşeron işçi iş kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken İZSU çalışanından ise intihar nedeniyle acı haber geldi.

Acı haberlerin ilki Karşıyaka’dan, tesislerin içinden geldi. Cumhuriyet Tesisleri’nde dün meydana gelen iş kazasında, taşeron firma bünyesinde görev yapan bir işçi ağır yaralandı. Olayın hemen ardından apar topar Medical Point Hastanesi’ne kaldırılan işçinin durumu maalesef kritik. Şu an yoğun bakımda yaşam savaşı veren işçi için dualar edilirken, savcılık da ihmal ihtimaline karşı tesiste inceleme başlattı.

Bir İZSU çalışanı intihar etti

Henüz iş kazasının şoku atlatılamamışken, kurumdan bir acı haber daha geldi. İZSU çalışanı olduğu öğrenilen bir personel, bir süredir boğuştuğu psikolojik sıkıntılar ve ailevi problemlerin ardından evine gittiğinde yaşamına son verdi. Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiği konuşulan çalışanın ani ölümü birlikte çalıştığı arkadaşlarını yasa boğdu.

İZSU'da aynı gün bir ölüm bir yaşam savaşı

Hem hastanedeki yaşam mücadelesi hem de evdeki bu sessiz veda aynı takvim gününe denk geldi. Bir yanda taşeron sisteminin getirdiği riskler ve yoğun bakımdaki bir can, diğer yanda ise intihar İZSU'da geçtiğimiz ay yaşanan ölümlü iş kazasını da akıllara getirdi.

İZSU geçtiğimiz ay bir kayıp vermişti

Geçtiğimiz ay 1 Nisan 2026 tarihinde İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir arıtma tesisinde 38 yaşındaki Sabri Kılınç araçla çamur çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti. Henüz İZSU'da yaşanan ölümlü iş kazasının ardından İZSU'da yaşanan yeni gelişmeler kamuoyunda tartışma yarattı.