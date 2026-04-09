Son Mühür- Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi öncesinde CHP’nin aday göstermeme kararı dikkat çekti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın adayı ise AK Parti’den Şahin Biba oldu.
Seçim öncesi siyasi denge tartışması
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sandalye dağılımı Cumhur İttifakı lehine bulunuyor. AK Parti, MHP ve BBP üyelerinden oluşan ittifak 59 sandalyeye sahipken, CHP’nin 41 üyesi yer alıyor. Mecliste ayrıca İYİ Parti, Türkiye İttifakı Partisi, Yeniden Refah Partisi ve bir bağımsız üye bulunuyor.
CHP aday göstermedi
Seçim öncesi yapılan değerlendirmelerin ardından CHP’nin başkanvekili seçiminde aday çıkarmama kararı aldığı bildirildi. Saat 11.00’de yapılması planlanan oylama öncesinde gözler meclisteki siyasi tabloya çevrildi.
Belediye önünde güvenlik önlemleri
Seçim öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, alana barikatlar yerleştirildi. CHP Bursa İl Başkanlığı’nın belediye önünde toplanma çağrısı yapmasının ardından bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Polis ekiplerinin zaman zaman gruba müdahalede bulunduğu bildirildi.