Erzincan’da son yılların en yağışlı kışının yaşanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek rakımlı köy yollarını açmaya devam eden ekipler, merkeze 179 kilometre, Kemaliye ilçesine ise 29 kilometre uzaklıktaki 1559 rakımlı Çanakçı köyünde metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizliyor. Yer yer 4 metreyi bulan kar yığınları nedeniyle çalışmalar güçlükle ilerlerken, iş makinelerini aşan karlar temizlenerek yollar yeniden ulaşıma açılıyor.