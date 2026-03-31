Mart ayında geçerli olan kira artış oranı yüzde 33,39 düzeyinde belirlenmişti. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,96 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 yükselmişti. 12 aylık ortalamalar baz alındığında tüketici fiyatları yüzde 33,39 oranında artmıştı. Nisan ayı için bu oranın nasıl şekilleneceği, Mart enflasyonunun seyrine bağlı olarak değişecek.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre kira artış oranı, bir önceki kira yılındaki TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınır niteliği taşıyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılan yüzde 25'lik tavan uygulamasının ardından, zamlar tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi. Ev sahipleri bu oranın altında bir artış uygulayabilirken, üzerinde bir zam yapmaları hukuken geçersiz sayılıyor.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Hesaplama oldukça basit bir formüle dayanıyor. Mevcut kira bedeli, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla çarpılarak artış tutarı bulunuyor. Örneğin 10.000 TL kira ödeyen bir kiracı için 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,39 ise artış miktarı 3.339 TL oluyor ve yeni kira bedeli 13.339 TL'ye yükseliyor.

TEFE-ÜFE ile TÜFE arasındaki fark ne?

2019 yılında yapılan yasal düzenlemeyle kira artışlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak bazı eski sözleşmelerde hâlâ "TEFE-ÜFE ortalaması" ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda bile sözleşmedeki oran TÜFE'yi aşıyorsa yasal üst sınır olarak TÜFE oranı geçerli oluyor. Kiracılar, sözleşmelerindeki maddeleri dikkatle inceleyerek haklarını koruyabiliyor.

Enflasyon beklentileri ne yönde?

Merkez Bankası'nın Mart ayı beklenti anketine göre katılımcılar yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 25,38 olarak öngörüyor. 12 ay sonrası için beklenti yüzde 22,17, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30 düzeyinde. Bu rakamlar, önümüzdeki dönemde kira artış oranlarının kademeli olarak gerilemesine işaret ediyor.