Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Bafra Ovası'nda kışlık sebze mesaisi tamamlanmak üzere. Geçen yıl temmuz ayında toprakla buluşturulan ve aralık ayından bu yana toplanan pırasanın hasadında sona yaklaşıldı.

28 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ilçe genelindeki 7 bin dekarlık alanda üretimin mayıs sonuna kadar devam ettiğini belirtti. Dönüm başına 4 ila 4,5 ton verim alındığını aktaran Aşçı, "Mayıs ayının sonlarına kadar pırasa hasadı devam ediyor. Dönüm başına 4 ile 4,5 ton verim alınıyor. Toplamda 28 bin ton rekolte beklentimiz var. Tarladan kilogramı 10 liradan pırasa satılıyor." dedi.

RUSYA VE GÜRCİSTAN'A İHRACAT

Ürünlerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini vurgulayan Aşçı, "Ovadan çıkan pırasa Türkiye'nin birçok iline, Konya, Ankara, İstanbul ile Bursa'ya sevk ediliyor. Karadeniz'in tamamına, ihracat olarak da Rusya ve Gürcistan'a gönderiliyor." ifadesini kullandı.

YAZLIK SEBZELERE GEÇİLİYOR

Bölgede kışlık ürünlerin yerini yazlık ekimlere bıraktığına dikkat çeken Aşçı, "Örtü altı kavun ve karpuz ekimleri oluyor, mayıs sonlarına doğru kavun, karpuz, kapya ve biber çeşitleri dikilecek." diye konuştu.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği ovadaki üretimin önemine işaret eden Aşçı, "Tüketicilere sesleniyorum, marketlere ve pazarlara gidildiğinde Bafra'nın ürünlerini, sebze meyvesini tercih etsinler." dedi.

300 DÖNÜMDE ÜRETİM YAPIYOR

Doğanca Mahallesi'nde 300 dönümlük arazisinde hasadı sürdüren üretici Ahmet Kılıç ise ürünlerin kilogram fiyatının kalitesine göre değiştiğini belirtti. Temmuz ayında ektikleri ürünleri aylardır topladıklarını anlatan Kılıç, "Tarladan çıkan pırasayı kilogramı 7 ile 10 lira arasında satıyoruz. Büyükşehirlere gönderdiğim pırasayı bugün Ordu merkeze gönderiyorum." ifadesini kullandı.