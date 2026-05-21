Nurgül Yeşilçay'ın taşındığı yer olan Çınar Köyü, geleneksel yapısı ve sakin atmosferiyle son günlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. Hayat arkadaşı Necati Kocabay ile birlikte burada tek katlı müstakil bir köy evi yaptıran başarılı sanatçı, dizi setlerinden kalan tüm boş zamanlarını bu evde dinlenerek değerlendiriyor. Metropol hayatının karmaşasından tamamen sıyrılan ünlü oyuncu, yeni yaşantısında aradığı huzurlu dünyayı bulduğunu her fırsatta belirtiyor.

Aslına dönen oyuncu bahçe işleriyle yenileniyor

Aslen İzmirli olan ünlü oyuncu, çocukluğunun geçtiği topraklara yakın bir bölgede yeni bir hayat kurmaktan son derece mutluluk duyuyor. Belirli bir yaştan sonra insanların kendi köklerine yöneldiğini ifade eden Yeşilçay, evinin geniş bahçesinde organik sebzeler ve meyveler yetiştiriyor. Toprakla bizzat ilgilenmenin ruhuna çok iyi geldiğini belirten sanatçı, köyün doğal yaşam akışına kısa sürede uyum sağladı.

Köyün yerel halkıyla kısa sürede sıcak dostluklar kuran Yeşilçay, komşularıyla sık sık bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştiriyor. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, evindeki tadilat maceralarını ve günlük köy rutinlerini takipçileriyle paylaşıyor. Sanatçının doğal tavırları, hem köy sakinlerinin hem de sosyal medyadaki geniş hayran kitlesinin takdirini topluyor.

Kuşadası sınırlarında geleneksel bir Yörük köyü

Çınar Köyü, idari olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı bulunsa da İzmir il sınırına son derece yakın konumda bulunuyor. Coğrafi yakınlığı ve ortak kültürel bağları nedeniyle İzmir bölgesindeki günübirlik gezilerin de vazgeçilmez durakları arasında sayılıyor. Geleneksel Yörük kültürünü yaşatan bu şirin köy, betonlaşmadan uzak doğal yapısıyla sakin bir yaşam arayanların ilgisini çekiyor.

Taş evleri, temiz havası ve yerel tarım ürünleriyle bilinen köy, ünlü oyuncunun gelişiyle birlikte adından sıklıkla söz ettiriyor. Şehir hayatının yoğun koşturmacasından uzaklaşan Nurgül Yeşilçay, köy yaşantısının kendisine kazandırdığı zihinsel dinginlikle sanatsal çalışmalarına daha verimli şekilde odaklanıyor. Sanatçı, köyün sakin atmosferinde dinlenerek yeni sezondaki projelerine hazırlanıyor.